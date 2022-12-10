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Gündem Cübbeli'nin güvendiği dağlara kar yağdı! Aile "iftira" dedi, Cübbeli söylem değiştirdi, hedefe kondu
Gündem

Cübbeli'nin güvendiği dağlara kar yağdı! Aile "iftira" dedi, Cübbeli söylem değiştirdi, hedefe kondu

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan iftiraya ilişkin, Sözcü gazetesine konuşarak destek sayılabilecek nitelikte açıklamalarda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, ailenin iftirayı yalanlamasından sonra yaptığı yeni açıklaması sebebi ile çok güvendiği medya kuruluşlarının hedefi haline geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-10 03:52:00 -
Cübbeli'nin güvendiği dağlara kar yağdı! Aile "iftira" dedi, Cübbeli söylem değiştirdi, hedefe kondu

 Yeniakit.com.tr 

Cübbeli Ahmet Hoca, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında evlendirdiği iftirasına ilişkin Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşup, "O olayın aslını bilmiyorum." dedikten sonra, bilmediğini söylediği konuyu uzatarak anlatmaya devam etti.

Cübbeli Hoca, "6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi hiç caiz olur mu? Bunu ben dinde görmediğim gibi aklım da almıyor. Bunlar dinimize çok büyük zarar veriyor." dedi.

Aile konuştu, Cübbeli söylem değiştirdi!

Sözcü gazetesine yaptığı açıklama ile tarikat düşmanlarına can yeleği uzatan Cübbeli Ahmet Hoca, 6 yaşında evlendirildiğini beyan eden kadının kız kardeşleri ile erkek kardeşinin iddiayı yalanlamasından sonra tekrar konuştu.

Cübbeli Ahmet Hoca bu sefer de dinin kesin olmadan bir bilginin peşine takılmayı yasakladığını, Cumhuriyet, Sözcü gibi gazetelerin İslami hassasiyetinin olmadığını ve Müslümanın bir haber aldığında, emin olmadan konuşmaması gerektiğini söyledi.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın, iftiranın atılmasından günler sonra yaptığı yeni açıklamaları, hemen her kritik konuda koşa koşa giderek konuştuğu Sözcü, Cumhuriyet, Birgün, Tele 1 gibi yayın kuruluşlarında kabul görmedi.

İlk açıklamasına geniş yer ayrılan Cübbeli Ahmet Hoca, ikinci açıklamasından sonra hedefe kondu.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın kendisi ile aynı cemaate yakın olan Yusuf Ziya Gümüşel'e ulaşıp, doğruları dinlemeden, "Bilmiyorum" dediği bir konuyu uzatıp tarikat düşmanlarının ekmeğine yağ sürmesi tepki ile karşılanmıştı.

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