Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözleri orta yerde dururken Cemil Kılıç çirkin yalana öncülük etti!

Cübbeli Ahmet Hoca, Kadiri şeyhi olduğu yalanına ilişkin dün sohbetinde yaptığı açıklamanın ardından bugün de yalanlamada bulundu.

Cübbeli Ahmet Hoca iddiayı defalarca yalanlarken, yalancılara öncülük edenlerden birisi de sapkın Cemil Kılıç oldu.

Kılıç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cübbeli: Ahirette Nakşibendi Tarikatının Halidi kolundanım diyeni azap melekleri bırakır.' diyordu. Yani o kişi cennete gider.... Basında yer alan haberlere göre Cübbeli bu tarikatı bırakıp Kadiriliğe geçti." dedi.

Tenezzül edip de gerçeği araştırma gereği duymayan sapkın Cemil Kılıç'ın yalanını Cübbeli Ahmet Hoca, hem dün akşam hem de bugün yaptığı açıklamalarda yalanlamıştı.

'Külliyen yalan'

Sosyal medyada paylaşılan videodaki zatın Şeyh Ubedullah Kadiri olduğunu söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca, kendisini geçmiş bir dönemde ziyaret ettiğini ifade ederek, şunları söylemişti:

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Onlarda sırlı bir ismi azam duası var. O duada bana bir icazet verdiler. Abdulkadir Geylani Hazretleri'nin özel ilhamatından dolayı olan bir icazet. Şeyhlik aldığım, hilafet aldığım külliyen yalan. Bunu istismar edenler olabilir. Rabbim benimle uğraşanların şerrinden beni kifayet eylesin. Benimle uğraşanların da müstehakı neyse onu versin.

Cübbeli Ahmet Hoca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise bu zamana kadar kendisine farklı birçok tarikattan "halifelik" verilmek istendiğini ancak ölene kadar Mahmud Efendi Hazretleri'nin (k.s.) müridi olarak hayatına devam edeceğini yineleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Başka tarîkattan şeyhlik aldı" diyenler şunu bilsin ki nice meşhûr ve büyük şeyhler halîfelik vermeye kalktılar ama ben Mahmud Efendi Hazretlerimize mürîd olma şerefini herşeye tercîh ettim ve ona mürîd olarak öleceğim İnşâallâh. Kendilerine hiçbir hilâfet verilmeden şeyhlik uyduranları Allah rüsvay eylesin.