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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca’nın işaret ettiği isimden skandal açıklama! ‘Türkler Müslüman değil’
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’nın işaret ettiği isimden skandal açıklama! ‘Türkler Müslüman değil’

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün iç savaş açıklaması sonrası işaret ettiği grup Murat Gezenler’in olduğu ortaya çıktı. Gezenler terör örgütü DAEŞ’e övgüler yağdırarak, Türklerin hiçbir zaman Müslüman olmadığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 09:49:00 - 2020-09-29 09:55:52
Cübbeli Ahmet Hoca’nın işaret ettiği isimden skandal açıklama! ‘Türkler Müslüman değil’

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün iç savaş açıklamaları gündemden düşmüyor.

Cübbeli Ahmet Hoca, 'selefi dernekler iç savaş için silahlanıyor’ açıklaması sonrası Emniyet’te ifade verdi.

Cübbeli Ahmet Hoca ifadesinde, Murat Gezenler grubunun ismini verdi. Gezenler, İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamalarla pes dedirtti. DAEŞ’e övgüler yağdıran Murat Gezenler, Türklerin hiçbir zaman Müslüman olmadığını iddia etti.

İnternethaber.com'un haberine göre, terör örgütü DAEŞ’in Suriye’de haklı mücadele ettiğini savunan Gezenler skandal açıklamalarıyla Konya’yı hedef gösterdi. Konya’da herkesin DAEŞ’e katıldığını öne süren Gezenler, ‘’Türkler hiç Müslüman olmamıştır" dedi.

‘Türkler DAEŞ için Müslümandır’ diyerek tepki toplayan Gezenler, ‘’Oy atmak şirktir. Çocuğu okula göndermek şirktir. Askere gitmek küfürdür’’ dedi.

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