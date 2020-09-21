Cübbeli Ahmet Hoca'nın ifadesi alınacak
Cübbeli Ahmet Hoca'nın bazı selefi derneklerin silahlanıp, iç savaşa hazırlandığı iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Cübbeli Ahmet Hoca'nın katıldığı bir televizyon programda, Türkiye'deki bazı selefi derneklerin silahlandığı ve iç savaşa hazırlandığı uyarısı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Cübbeli Ahmet Hoca'nın ifadesine başvuracak.
Cübbeli Ahmet Hoca yaptığı uyarıda, Türkiye'de faaliyet gösteren sayıları 2 bine yakın selefi derneğini olduğunu ve bunların silahlanarak iç savaşa hazırlandığını söylemişti. Özellikle Adıyaman, Batman taraflarında selefi akımı olduğuna dikkat çeken Cübbeli Ahmet Hoca, silahlanmanın durdulması çağrısı yapmıştı.
Başsavcılık düğmeye bastı
Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözleri sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Cübbeli Ahmet Hoca'nın ifadesinin alınacağı belirtildi.
Diğer taraftan İçişleri Bakanlığı, Cübbeli Ahmet Hoca'nın iddiaları sonrası istihbarat birimlerinin harekete geçirildiği açıklanmıştı.