Cübbeli Ahmet Hoca'nın Alparslan Türkeş anısı olay! “MİT” detayı tam bomba! Hâlâ “Derinlerin adamı” diyorlar

Cübbeli Ahmet Hoca MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'le ilgili bir anısını anlatıp, Türkeş'in uyardığı müftünün "Bu Cübbeli MİT'in adamı mı nedir, beni Türkeş'e arattı" dediğini söyledi. Ardından da hakkında yeniden gündeme gelen "Cübbeli 'derinler'in adamı" iddialarını yalanladı...

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 5 Ocak 2023 günü yaptığı sohbette, MHP'nin kurucu Genel Başkanı merhum Alpaslan Türkeş ile olan bir anısını anlattı. Kendisiyle uğraşan dönemin Gebze Müftüsü'nü, Alparslan Türkeş'e şikayet ettiğini, Türkeş'i de o müftüyü arattığını anlatan Cübbeli Ahmet Hoca, "Müftü imamları toplamış, 'Ya Erbakan arasa zaten cevap vermem. Bu tuttu Türkeş'i arattırdı. Bu Cübbeli MİT midir, nedir' demiş" ifadelerini kullandı. Hala kendisi için 'derinlerin adamı' denildiğini belirten Cübbeli Ahmet Hoca, "Ne derini ya, derin olsak kırk kere hapse mi girip çıkardık" diye konuştu. İşte Cübbeli Ahmet Hoca'nın o sözleri...

O müftünün bana gıcığı vardı

Dönemin Gebze Müftüsü Yusuf Kavaslı'nın bana gıcığı vardı. Dönemin Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz'la Yuşa Tepesi'nde bir toplantı yaptılar. Kavaslı, "Bu Cübbeli tehlikesi ne olacak, bütün camileri sardılar" dedi. Mehmet Nuri Yılmaz pek itibar etmedi...

Türkeş'i arayıp yardım istedim

Gebze'de hangi camiye vaat etmeye gidiyorum, imam dağ köylerine sürülüyor. Ne yapacağız diye düşünürken merhum Alparslan Türkeş'i aradım. O da bir isim verdi ve "Tamam ben o müftüyü arattıracağım o müftüyü" dedi.

"Cübbeli Ahmet MİT midir nedir!"

Mahmut Efendi Hazretleriyle birlikte Türkeş'le oturup kalkmışlığımız vardı, bizi severdi. Sonra arattırmış o müftüyü. Müftü imamları toplamış, "Ya Erbakan arasa zaten cevap vermem. Bu tuttu Türkeş'i arattırdı. Bu Cübbeli MİT midir, nedir" demiş.

MİT'in, derinlerin adamı olsam...

Ya ne MİT'i.. Hala diyorlar Cübbeli 'derin'.. Ya ne derini, 40 kere hapse girdik çıktık. Derin olsak girer miydik!.. Derinleri görüyoruz yani, derinlere bir şey olmuyor... Önüne gelen, dişini geçiren bize bindiriyor...

Türkeş'e dualar etti...

Rahmetli Türkeş'in Allah kabrini nur etsin.. Bak şimdi dua alıyor adam... Bürokratların hepsi ölüp gidecekler... Ehli sünnet üzere konuşan adamlara izin verin...