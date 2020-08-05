Cübbeli Ahmet Hoca'dan sert tepki: Allâh-u Teâlâ evlerine ocaklarına ateş düşürsün

Sosyal medya hesabından Lübnan'da Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamaya ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, "İsrail’in bu olayda parmağı varsa da yoksa da Allâh-u Teâlâ onları Müslümanların yurtlarını bombalamayı adet hala getiren Siyonistleri kahreylesin, onların evlerine ocaklarına ateş düşürsün, lanetiyle muamele eylesin." dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın yaptığı açıklama şöyle:

Allâh-u Teâlâ, Lübnan’daki patlamada yaralanan binlerce kuluna acil şifâlar ihsân eylesin, dertlerine devalar ikrâm eylesin, bir an evvel sıhhatlerini iâde eylesin.

Vefat etmiş olup şu ana kadar sayıları 50 ile telaffuz edilen ama çoğalması muhtemel olan bütün kadın-erkek Müslümanların ölülerine ğarka-i ğarik rahmet eylesin, Dünya’da yaktı ahirette yakmasın ve yangında ölen şehittir hükmünce onlara şehâdet mertebesini kaydeylesin.

İsrail’in bu olayda parmağı varsa da yoksa da Allâh-u Teâlâ onları Müslümanların yurtlarını bombalamayı adet hala getiren Siyonistleri kahreylesin, onların evlerine ocaklarına ateş düşürsün, lanetiyle muamele eylesin. Âmîn!