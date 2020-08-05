  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan sert tepki: Allâh-u Teâlâ evlerine ocaklarına ateş düşürsün

Bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamaşa ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, İsrail ve Siyonistlere sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 00:51:00 - 2020-08-05 00:52:36
Cübbeli Ahmet Hoca'dan sert tepki: Allâh-u Teâlâ evlerine ocaklarına ateş düşürsün

Sosyal medya hesabından Lübnan'da Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamaya ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, "İsrail’in bu olayda parmağı varsa da yoksa da Allâh-u Teâlâ onları Müslümanların yurtlarını bombalamayı adet hala getiren Siyonistleri kahreylesin, onların evlerine ocaklarına ateş düşürsün, lanetiyle muamele eylesin." dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın yaptığı açıklama şöyle:

Allâh-u Teâlâ, Lübnan’daki patlamada yaralanan binlerce kuluna acil şifâlar ihsân eylesin, dertlerine devalar ikrâm eylesin, bir an evvel sıhhatlerini iâde eylesin.

Vefat etmiş olup şu ana kadar sayıları 50 ile telaffuz edilen ama çoğalması muhtemel olan bütün kadın-erkek Müslümanların ölülerine ğarka-i ğarik rahmet eylesin, Dünya’da yaktı ahirette yakmasın ve yangında ölen şehittir hükmünce onlara şehâdet mertebesini kaydeylesin.

İsrail’in bu olayda parmağı varsa da yoksa da Allâh-u Teâlâ onları Müslümanların yurtlarını bombalamayı adet hala getiren Siyonistleri kahreylesin, onların evlerine ocaklarına ateş düşürsün, lanetiyle muamele eylesin. Âmîn!

 

Erol Mütercimler, Cübbeli Ahmet Hoca'yı arayıp özür diledi!
Erol Mütercimler, Cübbeli Ahmet Hoca'yı arayıp özür diledi!

Gündem

Erol Mütercimler, Cübbeli Ahmet Hoca'yı arayıp özür diledi!

Cübbeli Ahmet Hoca'dan KADEM'e tepki: Yanlış yoldasınız!
Cübbeli Ahmet Hoca'dan KADEM'e tepki: Yanlış yoldasınız!

Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan KADEM'e tepki: Yanlış yoldasınız!

Lübnan'da acı bilanço açıklandı
Lübnan'da acı bilanço açıklandı

Dünya

Lübnan'da acı bilanço açıklandı

Simpsonlar dizisinde Lübnan detayı!
Simpsonlar dizisinde Lübnan detayı!

Dünya

Simpsonlar dizisinde Lübnan detayı!

Lübnan'daki patlamayı o örgüt üstlendi
Lübnan'daki patlamayı o örgüt üstlendi

Dünya

Lübnan'daki patlamayı o örgüt üstlendi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı