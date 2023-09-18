Cübbeli Ahmet Hoca'dan sakal traşı açıklamasını hedef alanlara tepki: Müslümanlarla ilgili bir konu!

"Sakal tıraşının harâm oluşu Müslümânlarla ilgili bir konu olup âyet ve hadîslere inanmayanlar zâten Müslümân değildir. Onlar niye bundan bu kadar darlandılar, anlamak mümkün değildir." diyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Zâten dirilmeye inanmayanların birbirine 'Cübbeli’ye göre sen cehennemliksin.' demeleri gerçekten güldürücüdür. Bizim verdiğimiz hükümler Allâh-u Teâlâ’ya ve âhirete inananlar içindir." ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet Hoca mesajının devamında, sakal traşına ilişkin İslam'da yer alan şu delilleri anlattı:

Sakal konusundaki delilleri bu vesîleyle zikredelim;

Kur‘ân-ı Kerîm’den delîlimiz: “O Rasûl size neyi yasakladıysa ondan vazgeçin.” (el-Haşr Sûresi: 7)

Hadîs-i şerîf'ten delîlimiz; İbni Ömer Radıyallâhu Anhumâ’dan rivâyet edilen: “Müşriklere muhâlefet edin, sakalları uzatın, bıyıkları kısaltın.” (el-Buhârî, es-Sahîh, Libâs: 62, rakam: 5553, 5/2209; Müslim, es-Sahîh, Tahâret: 16, rakam: 259, 1/222) hadîs-i şerîfidir.

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Dört mezheb fıkhından delîlimize gelince: "Hanefî, Mâlikî, Hanbelî mezhebine göre, Şâfi‘î’den de bir kavle göre fukahânın cumhûru nebevî emre aykırı (zıt) olması sebebiyle sakal tıraşının haram olduğu görüşündedir" (Heyet, el-Mevsû‘atü’l-fıkhiyye el-Kuveytiyye, 35/225; ‘Abdurrahmân el-Cezîrî, el-Fıkhu ‘ale’l-mezâhibi’l-erbe‘a, 2/44-45) şeklindeki fetvadır.

Kimse sakal tıraş ederek, hatta namazı bile terk ederek kâfir olmaz ama âyet ve hadîsleri inkâr edenler sakallı da olsa kâfir olurlar.