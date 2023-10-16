Cübbeli Ahmet Hoca'dan önemli uyarı! 'Ülkesindeki yahudiye bunu yapan cennetin kokusunu bile alamaz'
Cübbeli Ahmet Hoca, Gazze'de masum sivillere zulmeden yahudilere öfkenin arttığı günlerde Müslümanlara önemli bir uyarıda bulundu.
Cübbeli Ahmet Hoca, "İslâm vatanlarında vatandaş veya turist olarak bulunan ecnebilere dokunamazsın." dedi.
Cübbeli Ahmet Hoca Filistin'de eli silah tutan yahudi ile savaşmanın cihad olduğunu ifade ederken, "İslam ülkelerinde bulunan Yahûdîlere saldıran cennetin kokusunu bile duyamaz!" uyarısında bulundu.
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