Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ömer Döngeloğlu açıklaması

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, dün vefat eden ilahiyatçı, yazar Ömer Döngeloğlu Hoca ile ilgili bir mesaj paylaştı.

Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömer Döngeloğlu Hocaefendi kardeşimiz bu mübârek Ramazân-ı Şerîf’te salgın hastalıktan şehîd olmuştur. Bu yolda yaptığı hizmetlerin, Rasûlüllâh ﷺ Efendimizi ve Sahâbe-i Kirâm’ı sevdirmesinin bir mükâfâtı olarak Allâh-u Teâlâ kendisine şehitlik ikrâm etmiştir. Rabbimiz kendisine rahmet-i vâsiası ile muâmele buyursun, seyyiâtını mahveyleyip hasenâta tebdîl eylesin, geride bıraktığı kederdîde âilesine sabr-ı cemîl, ecr-i cezîl ve âmâl-i sâlihât ile hayırlı uzun ömürle yaşayıp cennette ictimâlarını müyesser eylesin. Kendisi gerçekten samîmi, ihlâslı bir Müslümandı, kötü günlerimizde hep yanımızda oldu, hapishânede de bizi ziyâret etti ve dâimâ bize duâcı oldu Allâh-u Te'âlâ, onu bizim tarafımızdan ve sohbetinden istifâde eden cümle müminler tarafından hayırla mükâfâtlandırsın. Bizleri ecrinden mahrûm etmesin ve ardından fitneye düşürmesin. Âmîn!" dedi.