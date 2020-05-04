  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ömer Döngeloğlu açıklaması

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, koronavirüs nedeniyle vefat eden Ömer Döngeloğlu ile ilgili bir taziye mesajı yayımladı. Cübbeli Ahmet Hoca, Ömer Döngeloğlu'nun şehit olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 00:36:00 -
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ömer Döngeloğlu açıklaması

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, dün vefat eden ilahiyatçı, yazar Ömer Döngeloğlu Hoca ile ilgili bir mesaj paylaştı.

Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömer Döngeloğlu Hocaefendi kardeşimiz bu mübârek Ramazân-ı Şerîf’te salgın hastalıktan şehîd olmuştur. Bu yolda yaptığı hizmetlerin, Rasûlüllâh ﷺ Efendimizi ve Sahâbe-i Kirâm’ı sevdirmesinin bir mükâfâtı olarak Allâh-u Teâlâ kendisine şehitlik ikrâm etmiştir. Rabbimiz kendisine rahmet-i vâsiası ile muâmele buyursun, seyyiâtını mahveyleyip hasenâta tebdîl eylesin, geride bıraktığı kederdîde âilesine sabr-ı cemîl, ecr-i cezîl ve âmâl-i sâlihât ile hayırlı uzun ömürle yaşayıp cennette ictimâlarını müyesser eylesin. Kendisi gerçekten samîmi, ihlâslı bir Müslümandı, kötü günlerimizde hep yanımızda oldu, hapishânede de bizi ziyâret etti ve dâimâ bize duâcı oldu Allâh-u Te'âlâ, onu bizim tarafımızdan ve sohbetinden istifâde eden cümle müminler tarafından hayırla mükâfâtlandırsın. Bizleri ecrinden mahrûm etmesin ve ardından fitneye düşürmesin. Âmîn!" dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ali Erbaş açıklaması: Olacağı buydu
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ali Erbaş açıklaması: Olacağı buydu

Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ali Erbaş açıklaması: Olacağı buydu

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu adam için harekete geçilsin
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu adam için harekete geçilsin

Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu adam için harekete geçilsin

Ömer Döngeloğlu'nun cenazesinin defnedileceği yer belli oldu
Ömer Döngeloğlu'nun cenazesinin defnedileceği yer belli oldu

Gündem

Ömer Döngeloğlu'nun cenazesinin defnedileceği yer belli oldu

ABD'de yaşayan akademisyenin Ömer Döngeloğlu paylaşımı gündem oldu
ABD'de yaşayan akademisyenin Ömer Döngeloğlu paylaşımı gündem oldu

Gündem

ABD'de yaşayan akademisyenin Ömer Döngeloğlu paylaşımı gündem oldu

Ömer Döngeloğlu koronavirüsü böyle anlatmıştı
Ömer Döngeloğlu koronavirüsü böyle anlatmıştı

Gündem

Ömer Döngeloğlu koronavirüsü böyle anlatmıştı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı