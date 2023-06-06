Cübbeli Ahmet Hoca'dan olay sözler! "Tehlike çok büyük" deyip uyardı

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, demokrasiye inanmadığını, kendisinin şeriatçı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sürecinde yaptığı siyasi çıkışlarla dikkat çeken Cübbeli Ahmet Hoca, cemaatini şimdiden yaklaşık 10 ay sonra yapılacak İstanbul seçimleri için uyarmaya başladı.

İstanbul'da belediye seçimi var, tehlike büyük...

"Tehlike büyük. İstanbul'da belediye seçimleri var. İstanbul'un ne hale geldiği, ne zararlar ne zevaller. İstanbul da maalesef karşı tarafta, Ankara da öyle, İzmir zaten öyle" diyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Durumumuz pek iç açıcı değil. Biz burada siyaset yapmıyoruz, particilik yapmıyoruz, partizanlık yapmıyoruz" ifadelerini kullandı. İşte Cübbeli Ahmet Hoca'nın demokrasi ile ilgili görüşleri:

Demokrasiyi reddediyoruz, biz şeriatçıyız

- "Şu parti tam hayırdır, şu parti tam hak üzeredir" demiyoruz, diyemiyoruz. Bu düzende diyemeyiz. Biz şeriatçıyız, diyemeyiz.

- Biz demokrat değiliz, demokrasiye inanmıyoruz. Demokrasiyi reddediyoruz. Biz şeriat ehliyiz.

- Ancak bizi yönetenlerden biri diyelim içki koyuyor biri içki koymuyor, Belediyeyi aldığı zaman tesislere... Bu bizim için önemli. O PKK'cı alıyor, bu almıyor bizim için önemli mi önemli...

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