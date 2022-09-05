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İSLAM Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'namaz' çıkışı: Sonra da 'ekonomi neden böyle' diyorsunuz!
İSLAM

Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'namaz' çıkışı: Sonra da 'ekonomi neden böyle' diyorsunuz!

Cübbeli Ahmet Hoca, namaz kılmayanların sayısının fazla olduğunu, ekonomide kötü gidişatın bununla ilgili olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-09-05 17:40:00 -

Gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarla da bilinen Cübbeli Ahmet Hoca, yine ses getirecek bir açıklama yaptı.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, ekonomik krizin ibadetle olan bağlantısına değindi.

"Toplumun yüzde 90'ı namaz kılmıyor"

Hoca, kendi YouTube kanalında "Namazsızlığın artması ekonomiyi bozar mı?" başlıklı bir sohbetini yayınladı.

İmansızlıktan sonra en büyük günahın namaz kılmamak olduğunu söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca, toplumun yüzde 90'ının namaz kılmadığını belirtti. 

"Sonra ekonomi neden böyle diyorsunuz"

"Toplumun yüzde 90'ı namaz kılmıyor. Ondan sonra 'ekonomi neden böyle' diyorsunuz." diyen Cübbeli Ahmet Hoca, namaz kılmayan insanların ekmek bulduklarını şükretmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın konuya ilişkin ifadeleri şöyle:

"Şimdi diyorsun ki imansızlıktan sonra en büyük günah namazsızlıktır. Yani yüzde 90’ı beynamaz. Ondan sonra diyorsun ki bu ekonomi neden böyle? Bizim ümmete Allah’u Teala çok müsamaha verdiği için belalar hemen gelmiyor. Eski ümmette belalar çabuk gelirdi. Ama bunların hepsinden daha büyük günah namazsızlıktır. Yüzde 90 diyorum kimse de bana ne yaptın diyemiyor.

"Ekmek bulduğuna yediğine şükret"

Ne beladayız ya… Ne beladayız. Ondan sonra da bana ekonomiden bahsediyorsun ya. Ekmek bulduğuna yediğine şükret. Beni İsrail’de işte bir beynamaz (işte ara sıra kılar ara sıra terk eden adam) bir karyeye geldi, kasabaya çeşmesinden su içti. Ondan sonra gözleri kurudu. Allahü Teala, bazen toplumun hepsi aynı günaha bulaşmasa bile, o günahın büyüklüğünü anlatmak için içerisindeki bazılarının gücünden bazı belalar gönderdiğini hadislerde görüyoruz yani."

 

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Yorumlar

Murat

Vallahi hocam haklı billahi haklı, Allahın zıkrinden yüz cevirenin başından pislik yağar, en byük zikirde NAMAZDIR., Vesselam

Doğruya doğru

Arabistan’da namaz kılıyorlar ama zenginliğin kaynağı petrol .Avrupa Müslüman değil ama zengin .
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