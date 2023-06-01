Cübbeli Ahmet Hoca'dan Mahmud Efendi Hazretleri için hatim çağrısı!
Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medya hesabından Mahmud Efendi Hazretleri'nin vefat yıl dönümünde hatim okunması için sevenlerine çağrıda bulundu.
İsmailağa Cemaati, Mahmud Efendi Hazretleri'nin vefatının sene-i devriyesinde hatim okuyor.
Sosyal medya hesabından sevenlerine çağrıda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, "Kutbü'l-ektâb, Ğavsü'l-evtâd ve Hicrî 15. Asrın Müceddidi Mahmud Efendi Hazretlerimizin sene-i devriyesi münasebetiyle hatm-i şerîfler topluyoruz." dedi.
"Okuduğunuz hatm-i şerîfleri HAYDER Çağrı Merkezine bildirebilirsiniz" diyen Cübbeli Ahmet Hoca, hatim duasının 12 Haziran'da yapılacağını duyurdu.
"Hatm-i şerîflerin duâsı 12 Haziran Pazartesi günü Şifâ-i Şerîf dersimizin sonunda yapılacaktır. Lâlegül TV, Lâlegül FM ve YouTube kanalımızdan CANLI olarak takip edebilirsiniz."