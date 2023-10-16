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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca'dan kendisini yeniden hedef alan Daily İslamist'e tepki!
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan kendisini yeniden hedef alan Daily İslamist'e tepki!

Yeniakit Publisher
2023-10-16 23:58:00 - 2023-10-17 00:53:05
Cübbeli Ahmet Hoca'dan kendisini yeniden hedef alan Daily İslamist'e tepki!

Cübbeli Ahmet Hoca, Daily İslamist'in kendisini yine hedef almasından sonra platform yöneticilerine tepki gösterdi.

Cübbeli Ahmet Hoca bir sohbetinde Hamas'ın, 'Gazze-Çin arasındaki doğalgaz anlaşmasını' bozmak isteyen İran tarafından harekete geçirildiğini iddia etmiş ancak Hamas'ın ehl-i sünnet olduğunu vurgulamıştı.

Daily İslamist adlı Twitter hesabı, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerini çarpıtarak servis etti.

Habere tepki gösteren Cübbeli Ahmet Hoca, "Bana 'Hamas’ı hedef aldı' diyen Daily Islamist sayfasına 'Yuh' diyorum, 2,5 Saat Konuşmamdan Bunu mu anlamış!?" diye sordu.

Cübbeli Ahmet Hoca, sayfanın yöneticilerine dava açtığını belirterek sert bir açıklama yaptı:
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Daily Islamist sayfası yöneticileri hakkında gerekli hukuki işlemleri başlatıyorum. Ömrü Siyonizm’e lanet ve Filistin’e duâ ile geçmiş ve bu konuda onlarca konuşma yapmış biri olarak bu iftirayı ve zulmü bana Yahudi bile yapamazdı.

Halbuki bu yanlış bilgiyi aktaranlar 2,5 saatlik sohbeti dinleme zahmetine katlanmasalar dahî sadece bu sayfadaki bir dakikalık konuşmamı bile dinlemiş olsalardı benim Hamas’ın sivillere işkence ve eziyet yapmayacağını dolayısıyla bu işin içinde başka bir iş olduğunu söylediğimi göreceklerdi.

Fakat bu sayfanın daha önce İzmir Ak Parti gençlik teşkilatını da bu şekilde yalan yanlış haberlerle Filistin’de zulüm varken bunlar gençlik şöleni yapıyorlar şeklinde iftiraya maruz bıraktığını Ak Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan Beyefendi’nin tweetinde görünce bunların tamamen bir mühendislik hesabı olduğunu ve dinlerini reytinge kurban ettiklerini anlamış bulundum.

Allâh-u Teâlâ, bu iftiralarına karşılık kendilerine hak ettikleri belâları takdîr eylesin. Âmîn!

Daily İslamist bugün yaptığı paylaşımın arkasında durdu. Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden bu ifadelerin anlaşıldığını iddia etti.

Cübbeli Ahmet Hoca, Daily İslamist'e bir kez daha cevap verdi.

Mesajında, "Ey müfsid Daily Islamist! 'Hamâs, Ehl-i Sünnet'se bunu yapmaz, o zaman işin içinde iş var, buraya ajanlar girdi' sözümden 'Cübbeli, Hamâs'ı hedef aldı!' başlığını çıkartmak iftirâ değil de nedir?" diye sordu.

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