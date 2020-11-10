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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'Karabağ' mesajı: Manevi orduların da yadımıyla...
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'Karabağ' mesajı: Manevi orduların da yadımıyla...

Dağlık Karabağ zaferinin ardından Cübbeli Ahmet Hoca, Azerbaycan'ı tebrik etti ve dualarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 22:55:00 - 2020-11-10 23:06:49
Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'Karabağ' mesajı: Manevi orduların da yadımıyla...

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, Dağlık Karabağ zaferi dolayısıyla Azerbaycan'ı tebrik etti.

Azerbaycan Türk halkına dualarda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, Karabağ zaferiyle ilgili şu ifadelerde bulundu:

"Âzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in: “Her kurtarılan köy ve kasabada yıllar sonra ezan sesi tekrar duyulacak.” demesinden îtibâren zâten bu fethin müyesser olacağını anlamıştık. Böylece mânevî orduların da yardımıyla Âzerbaycan ordusu büyük bir zafer kazandı.

Bu vesîle ile Karabağ'ın kurtuluşunu tebrîk ediyor ve mahşer sabâhına kadar Müslüman Âzerbaycan halkının toprağı olarak muhâfazasını Cenâb-ı Mevlâ'dan niyâz ediyorum.

Bu uğurda şehîd olan askerlere ve vatandaşlara rahmet diliyor, kalanlara sıhhat ve âfiyet ile vatan topraklarında İslâmiyet üzere huzûr ve güvenlik içerisinde hayat sürmelerini Yüce Rabbim'den talep ediyorum."

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Yorumlar

Aki

Hoca biz Türküz Türk kanı taşıyanı severiz meshebine dinine bile bakmadan kardeş olarak görürüz, ama siz siyasal dinciler sakala göre tarak vurursunuz, hani şia hak mesep değildi Azerbaycan Türkleri caferi değilmi biraz dürüst olun azerbaycan bayrklarını bursada statlara sokmayan sizler değilmiydiniz kısacası sizlerin müslümanlık anlayışından Allaha sığınırız sizin dininiz size beniim dinim bana
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Ali baba

Bu züpeci adam kendini iyi pazarliyor ilk once dini öğren onda sonra konus hurafeci
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