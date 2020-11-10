Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'Karabağ' mesajı: Manevi orduların da yadımıyla...

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, Dağlık Karabağ zaferi dolayısıyla Azerbaycan'ı tebrik etti.

Azerbaycan Türk halkına dualarda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, Karabağ zaferiyle ilgili şu ifadelerde bulundu:

"Âzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in: “Her kurtarılan köy ve kasabada yıllar sonra ezan sesi tekrar duyulacak.” demesinden îtibâren zâten bu fethin müyesser olacağını anlamıştık. Böylece mânevî orduların da yardımıyla Âzerbaycan ordusu büyük bir zafer kazandı.

Bu vesîle ile Karabağ'ın kurtuluşunu tebrîk ediyor ve mahşer sabâhına kadar Müslüman Âzerbaycan halkının toprağı olarak muhâfazasını Cenâb-ı Mevlâ'dan niyâz ediyorum.

Bu uğurda şehîd olan askerlere ve vatandaşlara rahmet diliyor, kalanlara sıhhat ve âfiyet ile vatan topraklarında İslâmiyet üzere huzûr ve güvenlik içerisinde hayat sürmelerini Yüce Rabbim'den talep ediyorum."