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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca'dan Hz. Adem ve Hz. Havva'ya 'cahil' diyen Sezen Aksu'ya tokat gibi sözler!
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Hz. Adem ve Hz. Havva'ya 'cahil' diyen Sezen Aksu'ya tokat gibi sözler!

Cübbeli Ahmet Hoca, ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ isimli son şarkısında Hz. Adem ve Hz. Havva'ya 'cahil' diyerek Müslümanların dini değerlerine alenen hakaret eden Sezen Aksu'ya tepki göstererek,

Yeniakit Publisher
2022-01-16 16:51:00 - 2022-01-16 16:57:18

 yeniakit.com.tr 

Cübbeli Ahmet Hoca, Hz. Adem ve Hz. Havva'ya 'cahil' diyerek dini değerlere hakaret ettiği ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ isimli son şarkısında Müslümanların tepkisini çeken Sezen Aksu'ya anlayacağı dilden cevap verdi.

Sezen Aksu'ya tepki yağdı

Sezen Aksu, 2022 yılı Ocak ayında çekimlerini tamamlayıp yayınladığı "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı şarkısında, ilk insan ve ilk Peygamber Hz. Adem (a.s) ile eşi Hz. Havva'ya 'cahil' diyerek hakaret etti. Magazin dünyası tarafından 'minik serçe' lakabının takıldığı Sezen Aksu'nun, Müslümanların değerlerine hakaret etmesi toplum tarafından tepkiyle karşılandı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, babası Sami Yıldırım için "aziz dost", kendisi için de "güzide sanatçımız" ifadelerini kullandığı Sezen Aksu'ya Cübbeli Ahmet Hoca'dan da tepki geldi.

'Allah'ın buyruğunu bilmeyecek kadar çok cahiller...'

Cübbeli Ahmet Hoca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Beşerin ilk babası ve ilk peygamber Âdem Aleyhisselâm ve eşi Havvâ Vâlidemize câhil diyecek kadar alçalan esfeller ve Allâh-u Teâlâ'nın: "Allah Âdem'e bütün isimleri (dilleri ve ilimleri) öğretti" buyruğunu bilmeyecek derecede echeller bugün toplumun en meşhûr ve gözde sanatçısı olarak kabûl ediliyorsa artık Allâh-u Teâlâ'nın bu toplumdan râzı olup olmadığını anlamak için bu kıstâs yeterlidir.

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