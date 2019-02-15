Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'Hergele'ye sert çıkış: Öyle olsam kendime lanet ederim Cübbeli Ahmet Hoca, Hergele lakaplı Ahmet Hakan'ın kendisi hakkındaki sözlerine sert tepki gösterdi.

Cübbeli Ahmet Hoca, Ahmet Hakan'ın 'Cübbeli Ahmet düşüşte' sözlerine sert çıktı. Ahmet Hoca, "bu toplumda yükselişte olsam kendime lanet ederim zaten" dedi.

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