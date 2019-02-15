Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'Hergele'ye sert çıkış: Öyle olsam kendime lanet ederim
Cübbeli Ahmet Hoca, Hergele lakaplı Ahmet Hakan'ın kendisi hakkındaki sözlerine sert tepki gösterdi.15 Şubat 2019 Cuma 23:30
Cübbeli Ahmet Hoca, Ahmet Hakan'ın 'Cübbeli Ahmet düşüşte' sözlerine sert çıktı. Ahmet Hoca, "bu toplumda yükselişte olsam kendime lanet ederim zaten" dedi.
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