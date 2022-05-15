Cübbeli Ahmet Hoca’dan HDP'ye tokat gibi cevap: Allah kimin belasını vereceğini en iyi bilendir

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye oy verenlere büyük tepki gösterdi.

"HDP'ye oy verenler vatandaşlıktan çıkarılmalı" çağrısında bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, "PKK militanlarını destekleyen ve bölünme niyetiyle HDP'ye oy verenleri vatandaşlıktan çıkarmazsanız, vatanın bütünlüğünü sağlayamazsınız. Bölünmeyi önleyemezsiniz" dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah partilerini ilhak eylesin, oy verenlerin bütün ellerini iptal eylesin. Allah'ım yüzde 11-12'nin altındaki reylerini sıfırın altına düşürsün. Allah tüm belaları onların üzerine onların üzerine göndersin."

Cübbeli Ahmet Hoca'nın bu sözleri sonrası HDP'den skandal bir açıklama geldi.

Cübbeli Ahmet Hoca'yı "Kürt düşmanı" ilan edip beddualar okuyan HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, "Allah belasını versin" dedi.

Konuyla ilgili Cübbeli Ahmet Hoca'dan yeni bir açıklama daha geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca şunları kaydetti:

"Cübbeli'nin ne kadar Müslüman Kürt dostu olduğunu bütün dünya bilir. Ben vatanın bölünmesi niyetiyle HDP'ye rey verenlerin aleyhine konuştum. Allah kimin belasını vereceğini en iyi bilendir."