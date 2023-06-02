Cübbeli Ahmet Hoca'dan Hasan Damar mesajı! 'Tayyip Bey’i destekleyen bir videosunu izlemiştim'

Avrupa Milli Görüş Teşkilatı’nın kurucularından olan ve Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşları arasında yer alan Hasan Damar, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Bir süredir tedavi görmekte olan Damar'ın vefatına ilişkin olarak Dr. Yusuf Zeynelabidin Eğitim ve Gençlik Derneği'nden yapılan açıklamada, "Derneğimizin Onursal Başkanı değerli büyüğümüz ve dava insanı Hasan Damar ağabeyimiz Hakkın rahmetine kavuştu. Cenabı Allah rahmet eylesin, derecesini âlî eylesin. İslam Alemi’nin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

Hasan Damar'ın vefatının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, "Yakın zaman evvel Saadet’e rağmen Tayyip Bey’i destekleyen bir videosunu izledim, istikâmetinden dolayı memnûn olmuştum. Kendisiyle Avrupa’da sohbetlerim olmuştu, din gayretlisi samîmî bir mü'min olduğuna şâhitlik ederim." ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın paylaşımı şu şekilde:

Millî Görüş'ün önde gelen isimlerinden Hasan Damar Ağabeyimizin vefâtını duydum, müteessir oldum.

Yakın zaman evvel Saadet’e rağmen Tayyip Bey’i destekleyen bir videosunu izledim, istikâmetinden dolayı memnûn olmuştum.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kendisiyle Avrupa’da sohbetlerim olmuştu, din gayretlisi samîmî bir mü'min olduğuna şâhitlik ederim.

Allâh-u Teâlâ, taksîrâtını afv eylesin, seyyiâtını mahveyleyip hasenâta tebdîl eylesin, kabrini nûr, derecesini âlî eylesin, geride bıraktığı kederli âilesine sabr-ı cemîl ve ecr-i cezîl ihsân eylesin. Âmîn!