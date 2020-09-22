Cübbeli Ahmet Hoca'dan gözaltı açıklaması

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'deki bazı selefi derneklerin silahlandığı ve iç savaşa hazırlandığı konusunda uyarısı yapmıştı.

Bu gelişme üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cübbeli Ahmet Hoca’nın ifadesine başvurma kararı aldı.

Sosyal medyada, ‘Cübbeli Ahmet Hoca gözaltına alındı’ haberleri sonrası hocadan açıklama geldi.

Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gözaltıma alındığıma dair bazı haberler dolaşıyor. Böyle bir şey yok. Aslında sizlere görüntülü bir şekilde ulaşmak isterdim. Yanımda bunu yapacak kimse yok. Çok kişi arıyor. İnsanları paniğe sokmamak adına ses kaydı almak istedim. Emniyetten bilgime başvurulmak üzere davet edildim. Buna icacet edeceğim. Herhangi bir gözaltı yok. Emniyet ile gerekli bilgileri paylaşacağım. Arkadaşlarımız yanlış bilgilerle paniğe kapılmasınlar. Dualarınızı bekliyorum” dedi.