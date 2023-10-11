Cübbeli Ahmet Hoca'dan Filistin için dua çağrısı! 'Mahmûd Efendi Hazretleri bu zikri tavsiye ederdi'

Merhum Mahmud Efendi Hazretleri'nin zor durumdaki Müslümanlar için tavsiye ettiği zikri hatırlatan Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kulalndı:

Filistin’deki Müslümanların kurtuluşu için hepimiz, Üstâdımız Mahmûd Efendi Kuddise Sirruhû Hazretleri’nin tavsiye ettiği şu zikri okuyalım.

Üstâdımız Mahmûd Efendi Kuddise Sirruhû Hazretleri, Müslümanların dara düştüğü böyle zor zamanlarda 450 kere “Hasbünallâhu ve ni’me’l-vekîl” zikrinin okunmasını tavsiye eder, kendi de bu şekilde kıraat ederdi.

Filistin’deki Müslümanlara yardım etmek için elimizden hiçbir şeyin gelmediği şu dönemde en azından “Müslümanlar tek vücut gibidir.” Hadîs-i Şerîfi mûcebince onların derdi ile dertlenerek ve “Allah bize yeter, O ne güzel vekîldir.” mânâsını şuurlu bir şekilde tefekkür ederek fırsat bulduğumuz sürece arada dünyâ kelâmı konuşmadan ve sayıyı muhâfaza ederek 450 kere “Hasbünallâhu ve ni’me’l-vekîl” zikrini okumaya devâm edelim.

Allâh-u Te’âlâ en yakın zamanda Filistin'deki Müslümanlara Nusretler, zaferler ve fetihler ihsân eylesin ve işgalci Siyonist Yahûdîleri “el-Kahhâr” ism-i şerîfiyle kahr-u perişân eylesin! Âmîn!

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