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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca'dan dikkat çeken Abdüllatif Şener paylaşımı! 'Birçok beyinsizle alay etti'
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan dikkat çeken Abdüllatif Şener paylaşımı! 'Birçok beyinsizle alay etti'

Yeniakit Publisher
2023-06-20 22:10:00 -
Cübbeli Ahmet Hoca'dan dikkat çeken Abdüllatif Şener paylaşımı! 'Birçok beyinsizle alay etti'

Cübbeli Ahmet Hoca, CHP'den istifa eden ve seçimlerin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söyleyip ardından açıklamalarını 'kafa bulmak için' yaptığını belirten Abdüllatif Şener'e ilişkin açıklamada bulundu.

CHP eski Milletvekili Abdüllatif Şener, katıldığı canlı yayında, seçimlerin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söylemiş, CHP'den gelen tepkilerin ardından ise açıklamalarını 'kafa bulmak için' yaptığını belirtmişti.

Şener'in ifadeleri CHP'de büyük tartışma konusu olurken, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi.

Mesajında Şener'e övgülerde bulunan Cübbeli Ahmet Hoca'nın açıklamaları şu şekilde:

Abdüllatif Şener Beyefendi, çok akıllı bulduğum ve ekseriyetin Fetö’ye kandığı dönemlerde Fetö’nün yurtdışı bağlantılarını ve ğayr-i millî olduğunu idrâk eden çok az siyâsetçiden biri olduğuna şâhitlik ettiğim bir şahsiyettir.

Abdüllatif Bey’in bazı sözleri çelişkili gibi gözüküyorsa da -eğer bu sözleri aklı yerindeyken söylediyse- onun yapmak istediği şey muhalefetin anlayabileceği şeyler kabîlinden değildir. Kendisi: “Geçersiz oy attım” derken, bunun istenildiğinde tespit edilecek bir şey olduğunu bilemeyecek kadar ğabî değildir. Demek orada da ayrı bir zekâvet örneği sergilemiştir.
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Zekâ öyle bir şeydir ki; zekî kimsenin boş laflarında bile hikmet aranırken, ğabâvet sâhiplerinin hikmetli sözlerinde bile kimse bir mânâ aramaz. Aslında o kendisiyle alay ettirecek bu sözleri bilinçli bir şekilde sarf ederek birçok beyinsizle istihzâ etmektedir.

Ne zamandır CHP’de nasıl durabildiğini merâk ediyordum. Şimdi rey atmadığını duyunca meseleyi anlamış oldum. Nasıl olsa kâr ediyor ama kâr ettirmiyorsa bunda bir mahzûr görmemiş demektir. Bu vesîle ile kendisine bundan sonraki hayâtında başarılar dilerim.

 

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