Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Bunlara borç vermeye, kız vermeye kalkmayın

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, kendisiyle fotoğraf çektirip insanlardan borç isteyen istismarcılara sert çıktı.

Cübbeli Ahmet Hoca, haftalık sohbetinde yaptığı açıklamada, "Fotoğraf çekiliyoruz. Arıyorlar; 'hocam ben bu adama 70 bin TL borç verdim' dedi. Benim yanımda fotoğraf çekiliyor diye para niye veriyorsunuz? Ben istesem vermezsiniz" dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca konuşmanın devamında, "Benle bir adamın fotoğrafının bulunması, elimi tutmuş olması, sarılmış olması, benim o adama kefil olduğum anlamına gelmez. Ben kendime kefil olamam" diyerek uyarıda bulundu.