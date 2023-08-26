Cübbeli Ahmet Hoca'dan Cemal Enginyurt'a ömrü boyunca unutamayacağı kapak!
Cübbeli Ahmet Hoca, Cemal Enginyurt'un Müslümanların selamını diline dolayıp, "Selamunaleykum demiyorum. Ben Arap değil, Türk oğlu Türk'üm. Günaydın diyeceğim." ifadelerini kullanmasına tepki gösterdi.
Enginyurt'un adının Arapça olduğunu ifade eden Cübbeli Ahmet Hoca, "Senin adın Arapça. Cemal, ne demek? Güzellik demek. Güzel de değil. Güzellik demek. O zaman ben de sana bundan böyle Güzellik Enginyurt diyeceğim." ifadelerini kullandı.
Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözleri sosyal medyada viral oldu.
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