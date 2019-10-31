Cübbeli Ahmet Hoca'dan bomba laiklik çıkışı!

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin bir mesaj yayımlamasına gelen eleştirilere tepki gösterdi.

Cübbeli Ahmet Hoca, eleştirenlerin basiretsiz olduğunu belirterek, "Bizim devletin kuruluşunu tebrikimize itirâzı olanlar devlet ve düzen arasındaki farkı fark edemeyecek kadar basîretsizseler, biz ne yapalım?! İlk Meclis’in ekseriyetinin din adamlarından oluştuğu, Buhârî hatimleri ile açıldığı ve devletin anayasasında resmî dîninin İslâm olduğu unutulmamalıdır. Şapka kânunu ve buna karşı çıkan bâzı ulemânın îdâmı gibi nâhoş hâdiseler ise kuruluştan yıllar sonra meydana gelmiş olup o günkü düzenle alâkalı konulardır. Yine böylece 1938’de yâni devletin kuruluşundan on beş sene sonra anayasaya giren lâiklik ise devletle özdeşleşmiş bir şey olmayıp ancak düzeni temsil etmektedir. Düzene karşı çıkmak ise devleti reddetmeyi îcâb etmez, dolayısıyla devlete sâhip çıkılmalı, İslâm’a muhâlif düzenlere ise itirâz edilmelidir. Aksi takdirde Suriye ve Irak gibi komşularımızda ne can, ne mal, ne ırz, ne de din güvenliğinin kalmadığı görülmektedir" dedi.

"Bunlar büyük yanlışa düşmüş olurlar"

Devlete karşı duranların terör örgütünün yanında olduğunu söyleyen Ahmet Hoca, "Devlete karşı çıkanlar, hdp ve pkk ile aynı safta bölücülüğe hizmet ettiklerini unutmamalıdır. Bizim tebrîkimiz ise; zâten Osmanlı devleti yıkılmışken, halîfe mevcut değilken ve kâfirler memleketimizin vilâyetlerini işgâl etmişken, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları’yla onların püskürtülmesi netîcesinde devletsiz kalan milletin muhâfazası maksadıyla Müslüman Türk milleti tarafından tasvîb edilerek kurulan devlet ile alâkalıdır ve bu devlet devâm etmekte olup “Devlet-i Ebed Müddet” tâbiri de bu mânâda kullanılmaktadır. Ama ârızî olan düzenler bugünkü başkanlık sisteminin getirilmesinde de görüldüğü gibi değişmeye elverişlidir. Bu yüzden devlet ile düzeni birbirine karıştıranlar büyük yanlışa düşmüş olurlar" dedi.

"Müslüman ferâsetiyle bağdaşmaz"

Devletin politikalarına karşı çıkmanın doğru olmadığını belirten Ahmet Hoca, "Devletsiz ve vatansız kalanların dinlerini de yaşayamadıkları ve nâmuslarını dahî koruyamadıkları en yakın komşularımızda net bir şekilde görülmekteyken devlete karşı açıklamalarda bulunmak Müslüman ferâsetiyle bağdaşmaz" dedi.