Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ayasofya açıklaması: Fâtih'in bedduâsı üzerimizden kalkacak

Ayasofya'nın tekrar cami statüsüne kavuşması hakkında açıklamalarda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, "İnşâallâh Ayasofya'nın, câmi olarak açılması netîcesinde Hazreti Fâtih'in bedduâsı üzerimizden kalkacak, dolayısıyla lânetler ref olacak, akabinde ise rahmetler ve bereketler vatanımız ve milletimiz üzerine yağacaktır." dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın açıklamalır şu şekilde:

Ayasofya'nın Câmii Olarak Açılması Vatanımızdan Lâneti Kaldırır!

Ayasofya Câmii, Hazreti Fâtih'in ilelebed câmi olarak vakfiyesidir ve o câmi-i şerîf'i vakfetmek üzere yazdığı vakfiyesinde, "Kim ki (...) bu vakfın şartlarından birini değiştirirse açıkça büyük bir harâmı işlemiş olur, (...) Allâh'ın, meleklerin ve bütün insanların lâneti üzerlerine olsun. Ebediyyen Cehennemde kalsınlar. " diye beyânda bulunmuştur.

Ecdâdımızın vakfiyesine sâhip çıkmadığımızdan maddî-mânevî belâlar üzerimize yağmaktadır.

İnşâallâh Ayasofya'nın, câmi olarak açılması netîcesinde Hazreti Fâtih'in bedduâsı üzerimizden kalkacak, dolayısıyla lânetler ref olacak, akabinde ise rahmetler ve bereketler vatanımız ve milletimiz üzerine yağacaktır.

Dolayısıyla bu karârı almaya hazırlanan yetkililerimizi tebrîk ediyor ve muvaffakıyetler diliyoruz.

(Sultan Fâtih'in, Ayasofya ile ilgili arapça vakfiyesi, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde bulunmaktadır.)