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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ahmet Davutoğlu'na çok sert 'kayyım' cevabı!
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ahmet Davutoğlu'na çok sert 'kayyım' cevabı!

Yeniakit Publisher
2023-05-26 21:24:00 - 2023-05-26 21:35:57

Cübbeli Ahmet Hoca, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "Kayyım atamalarına karşıyım" açıklamalarına cevap verdi.

Koltuk sevdasıyla önüne gelenle mutabakat imzalayan Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ ile imzaladığı mutabakatta da "Kayyım atamalarına devam edilecek" sözü verdi.

Kılıçdaroğlu'nun Özdağ ile anlaşması terör sevici HDP/Yeşil Sol Parti'yi ayağa kalktı.

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığını kazanması durumunda hangi ortağına verdiği sözü tutacağı merak konusu olurken, kayyım tartışmasına ilişkin bir çıkış da küçük ortak Ahmet Davutoğlu'ndan geldi.

Davutoğlu da HDP'li dostlarıyla saf tutarak, "Kayyım atamalarını hukuki bulmuyorum" dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca bugünkü sohbetinde Davutoğlu'na eleştiride bulundu.
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Cübbeli Ahmet Hoca, "Terörle bağlantısı olan belediyelere kayyûm atamaya itirâz edenler, Müslüman Kürt halkının kızlarını dağa kaçırmaya yol vermiş olurlar." dedi.

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