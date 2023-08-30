Cübbeli Ahmet Hoca'dan 30 Ağustos mesajı

Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin mesaj paylaştı.

Mesajında şehit ve gaziler için rahmet dileyen Cübbeli Ahmet Hoca mesajında şu ifadeleri kullandı:

Kıymetli mücâhid ecdâdımızın vatanımızı Yunan işgalinden kurtarmak için yaptıkları büyük taarruz sonucu kazanılan ve bayram neşesiyle her yıl kutlanan zafer bayramımızı tebrîk ediyorum.

Yüce Rabbimiz bir dahî ne Yunan’a ne Fransız’a ne de herhangi bir gavuru vatan topraklarımıza turist olarak gelmekten başka kötü bir gâyeyle ayak bastırmasın.

Bugün okunan tüm ezanların, cemaatlerle kılınan namazların ve Kur’ân medreselerinde yapılan cümle ibadetlerin vesîlesi olan şehîd ve gâzî ecdâdımıza ğarka-i ğarîk rahmet eylesin, kabirlerini nûr eylesin, derecelerini âlî eylesin, bizlere de din ve vatan şuuru ihsan ederek ekümenik projesine, pontus projesine vesair gizli işgâl projelerine sebebiyet verecek tâvizlerden uzak durabilmeyi müyesser eylesin. Âmîn!

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