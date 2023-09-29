Cübbeli Ahmet Hoca: Tayyip bey 'seni sevmezler böyle konuşursan' dedi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmam Hatip ile ilgili sözlerine ilişkin aralarında geçen görüşmenin hatırlatıldığı Cübbeli Ahmet Hoca, "Cumhurbaşkanımızla aranız nasıl?" sorusuna "Müslümanla Müslüman arası ne olacak. İyidir. Ben İmam Hatip düşmanı mıyım, din düşmanı mıyım? O da tanır, bilir beni. Benim şekerim çıksa da inse de batıl söylemem." diye karşılık verdi.

'Çocuklarımız deist yetişmesin'

Cübbeli Ahmet Hoca, Murat Alan'ın, "İmam Hatip okullarına karşı mısınız?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

İmam Hatip iyi bir marka. İmam Hatiplerimiz 10 bin ise 50 bin olsun ama ehliyet ve liyakatla çoğalsın. Çocuklarımız deist yetişmesin.

Tayyip bey, "1 milyon 300 bin talebe var, böyle konuşursan seni sevmezler Ahmet efendi" dedi. Benim derdim sevilmek değil ki. Bizim İsmailağa'dan bile bazıları bana "fitne çıkartıyorsun, yapma, etme" dedi. Dinlemedim. Tayyip bey FETÖ karşısındaki duruşumu da bildiği için derdimin sevilmek olmadığını biliyor.