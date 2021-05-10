Cübbeli Ahmet Hoca paylaşımı ile gülümsetti: Sanmışsın cennet ile müjdelenmişler!

TFF 1. Lig'in 34. haftasındaki son maçlarda şampiyonlar belli oldu. Sezonu birinci sırada tamamlayan Adana Demirspor ile ikinci sıradaki Giresunspor, Süper Lig'e yükseldi.

'Allah hemşehrilerimi ahirette de sevindirsin'

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, ligin son haftasındaki galibiyet sevinçlerini, şakacı uslübü ile konu edindi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, "Her taraftan silah sesleri duyunca merak ettim ve 'Ne oluyor?' diye sordum. Meğer Giresunspor 1. lige çıkmış. Bizim bulunduğumuz Beykoz mıntıkası da Giresunlularla dolu olduğu için tezâhürat yapıyorlarmış. Ben de sandım ki cennet müjdesi almış da seviniyorlar." dedi. Cübbeli Ahmet Hoca mesajına şu dua ile devam etti: "Allâh dünyada sevindirdiği gibi hemşerilerimi âhirette de sevindirsin."