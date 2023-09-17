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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca merhum Menderes'i böyle andı!
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca merhum Menderes'i böyle andı!

Yeniakit Publisher
2023-09-17 23:57:00 - 2023-09-18 00:07:27
Cübbeli Ahmet Hoca merhum Menderes'i böyle andı!

Cübbeli Ahmet Hoca darbeciler tarafından 17 Eylül 1961'de idam edilen merhum Adnan Menderes'i sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla andı.

Cübbeli Ahmet Hoca mesajında darbecileri lanetledi.

"Ali Haydar Efendi Hazretleri’mizin, hakkında: “Beş vakit namazın ardından Menderes’e duâ etmeyenin namazı kabûl olunmaz. Benim gibi binlerce Ali Haydar’ın tekke köşelerinde sabaha kadar zikir yapmalarındansa Menderes’in mecliste bir kere Allâh demesi daha fazîletlidir.” buyurduğu Yüce şehîtlerimiz Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı rahmetle ve minnetle yâd ediyoruz." diyen Cübbeli Ahmet Hoca sözlerini şöyle tamamladı:

Makamları cennet, dereceleri âlî olsun, onlara bu zulmü revâ görenlere lânet olsun, kabirleri ateşle dolsun. Âmîn!

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