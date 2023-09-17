Cübbeli Ahmet Hoca merhum Menderes'i böyle andı!

Cübbeli Ahmet Hoca mesajında darbecileri lanetledi.

"Ali Haydar Efendi Hazretleri’mizin, hakkında: “Beş vakit namazın ardından Menderes’e duâ etmeyenin namazı kabûl olunmaz. Benim gibi binlerce Ali Haydar’ın tekke köşelerinde sabaha kadar zikir yapmalarındansa Menderes’in mecliste bir kere Allâh demesi daha fazîletlidir.” buyurduğu Yüce şehîtlerimiz Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı rahmetle ve minnetle yâd ediyoruz." diyen Cübbeli Ahmet Hoca sözlerini şöyle tamamladı:

Makamları cennet, dereceleri âlî olsun, onlara bu zulmü revâ görenlere lânet olsun, kabirleri ateşle dolsun. Âmîn!