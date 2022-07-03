  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cübbeli Ahmet Hoca isyan etti!
Aktüel

Cübbeli Ahmet Hoca isyan etti!

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine ilişkin, "Cenaze şerifesine su bile döktürmediler. Şimdi de Cenazesini benim yıkadığım yalanını yayıyorlar" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 10:50:00 -
Cübbeli Ahmet Hoca isyan etti!

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine ilişkin, "Cenaze şerifesine su bile döktürmediler. Şimdi de Cenazesini benim yıkadığım yalanını yayıyorlar" dedi.

İsmailağa cemaatinin önde gelenlerinden Cübbeli Ahmet Hoca, İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde yaşananlara ilişkin konuştu. Cübbeli Ahmet Hoca, "Mesele Efendi Hazretlerimize bir bardak, bakraç cenaze şerifesine su bile döktürmediler. Şimdi yaymışlar cenazeyi o yıkadı" diye isyan etti. Cübbeli Ahmet Hoca, cenaze ile ilgili şunları söyledi:

Cenaze şerifesine su bile döktürmediler

- Cenazede bir vazife talibi değilim. Bir gece evvel ne ilan ettim. 'Aile kararıyla şöyle şöyle olacağını burada söyledim size ama mesele o değil. Mesele Efendi Hazretlerimize bir bardak, bakraç cenaze şerefisine su bile döktürmediler.

Bana 'Rus Papazı' diyen adam cenazeyi yıkadı
- Şimdi yaymışlar cenazeyi o yıkadı. Ne alakası var. Cenazeye su dökenlerde kim var biliyor musun? Bana 'Rus Papazı' diyen Saadettin Ustaosmanoğlu.

- Efendiye bu kadar iftiraları olunca mecbur cevap verdik. Efendi böyle bir şey demedi kardeşim. Herkes başladı 'Kim Mehdi' demeye. Böyle bir sapıklığa biz nasıl izin veririz? Efendi Hazretleri 'uzak, daha zamanı var' dedi.


Fayans aralarını dakikalar içinde beyazlatan temizlik yöntemi
Fayans aralarını dakikalar içinde beyazlatan temizlik yöntemi

Kadın - Aile

Fayans aralarını dakikalar içinde beyazlatan temizlik yöntemi

Sararan perdeler nasıl kar gibi beyazlar? Tül perde nasıl yıkanır?
Sararan perdeler nasıl kar gibi beyazlar? Tül perde nasıl yıkanır?

Kadın - Aile

Sararan perdeler nasıl kar gibi beyazlar? Tül perde nasıl yıkanır?

Eyvah! Gol kaçırma uzmanı geri dönüyor...
Eyvah! Gol kaçırma uzmanı geri dönüyor...

Spor

Eyvah! Gol kaçırma uzmanı geri dönüyor...

Evde yatak temizliği: Yatak nasıl temizlenir?
Evde yatak temizliği: Yatak nasıl temizlenir?

Kadın - Aile

Evde yatak temizliği: Yatak nasıl temizlenir?

Buz çiçeği bakımı, çoğaltma ve püf noktaları! Yer örtücü buz çiçeği aptenia cordifolia
Buz çiçeği bakımı, çoğaltma ve püf noktaları! Yer örtücü buz çiçeği aptenia cordifolia

Yaşam

Buz çiçeği bakımı, çoğaltma ve püf noktaları! Yer örtücü buz çiçeği aptenia cordifolia

7 günde kaşları kalınlaştıran ve kirpikleri uzatan doğal yöntem!
7 günde kaşları kalınlaştıran ve kirpikleri uzatan doğal yöntem!

Kadın - Aile

7 günde kaşları kalınlaştıran ve kirpikleri uzatan doğal yöntem!

Survivor yarışmacıları Acun'a kazan kaldırdı! Bir darbe daha...
Survivor yarışmacıları Acun'a kazan kaldırdı! Bir darbe daha...

Medya

Survivor yarışmacıları Acun'a kazan kaldırdı! Bir darbe daha...

Hashimoto hastalığı nedir? Hashimato tiroidi nedenleri, belirtileri, tedavi yöntemleri
Hashimoto hastalığı nedir? Hashimato tiroidi nedenleri, belirtileri, tedavi yöntemleri

Sağlık

Hashimoto hastalığı nedir? Hashimato tiroidi nedenleri, belirtileri, tedavi yöntemleri

Çamaşır makinasının kireci nasıl temizlenir? Uygulanabilir yöntemleri
Çamaşır makinasının kireci nasıl temizlenir? Uygulanabilir yöntemleri

Kadın - Aile

Çamaşır makinasının kireci nasıl temizlenir? Uygulanabilir yöntemleri

Hong Kong'ta dev gemi ikiye ayrıldı: Onlarca kişi kayıp
Hong Kong'ta dev gemi ikiye ayrıldı: Onlarca kişi kayıp

Dünya

Hong Kong'ta dev gemi ikiye ayrıldı: Onlarca kişi kayıp

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali

Cübbeli Ahmet hocamız orada farklı bir meseleyi anlatmaya çalışıyor. yoksa cemaatin içerisinde herhangi bir karışıklık yok. hizmet eden kişiler sadece aile fertleriydi öyle kararlaştırıldı öyle de olması gerekiyordu O yüzden bu olayı sağa sola çekmeyin.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23