Cübbeli Ahmet Hoca ilk nesli tükenecek ümmete dikkat çekti! ‘Büyük alametler bekleniyor’
Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü Hadi Özışık'ın Youtube 2020 yılında ortaya çıkan pandemi salgın koronavirüs ve çekirge sürüleri ile ilgili açıklamalar yaptı. Cübbeli Ahmet Hoca, ‘Çekirgenin bolluğu ümmetlerin tükenmediğine delalet ediyor. İlk nesli tükenecek ümmet çekirge ümmetidir diyor hadiste. Küçük alametler çıktı orta alametler bitti büyük alametler bekleniyor’ dedi.
2020 yılında çok fazla karşımıza çıkan çekirge sürüsü ve hızla yayılan salgın koranvirüs (COVID-19) kıyamet alameti mi? Bu sorunun cevabını Cübbeli Ahmet Hoca, Hadi Özışık'ın Youtube kanalında cevapladı.
Cübbeli Ahmet Hoca; "Kıyamet alametleri sahih hadislerde söylüyor ne diyor ölüm çoğalacak ve ölümler ani olacak. Bunlar genel manada kıyamet alametidir ancak özel manada korona veba diye değerlendirebiliriz İslam'da. Bunlar haber verirmiş. İç savaşlar, veba hadislerle haber verirmiş... Ama kıyametin yaklaştığına dair mesela çekirge tam tersi. Çekirgenin bolluğu ümmetlerin tükenmediğine delalet ediyor. İlk nesli tükenecek ümmet çekirge ümmetidir diyor hadiste. Ümmet deyince kuşlar ümmet, kargalar ümmet...Kuran-ı Kerimde diyor ki bütün hayvanlarda böceklerde sizin gibi ümmetlerdir diyor. Yani bunların kıyameti çok yaklaştığına dair bir delaleti yok ama bunlar orta alametlerdir. Küçük alametler çıktı orta alametler bitti büyük alametler bekleniyor. Ancak bu büyük alametler başlamadı." açıklamalarını yaptı.