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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca 'günaydın' ifadesiyle ilgili öyle bir şey dedi ki... Stüdyodakiler kahkahaya boğuldu!
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca 'günaydın' ifadesiyle ilgili öyle bir şey dedi ki... Stüdyodakiler kahkahaya boğuldu!

Yeniakit Publisher
2023-09-06 16:06:00 - 2023-09-06 16:06:31

Cübbeli Ahmet Hoca, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında Cemal Enginyurt'un 'Ben Arap mıyım?' diyerek reddettiği 'Selamunlayküm' ifadesine ilişkin sorulan soruya, 'Ben selam verilmeyecek adama 'günaydın' derim' şeklinde cevap verdi.

Cübbeli Ahmet Hoca, CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen Tarafsız Bölge programına konuk oldu.

Hakan Bayrakçı ve Melik Yiğitel'in de katıldığı programda Cübbeli Ahmet Hoca, kendisine yöneltilen 'Günaydın demek kötü bir şey mi?' sorusuna yanıt verdi.

"Selam verilmeyecek adama 'günaydın' derim"

Cübbeli Ahmet Hoca, 'Ben selam verilmeyecek adama 'günaydın' derim' ifadelerini kullandı. Stüdyodakiler, bu sözler üzerine kahkahaya boğuldu.

Açıklamasının devamında, "Dine göre Ermeni, Yahudi adama 'Selamunaleyküm' diyemem ki... Ona 'günaydın' demek lazım." dedi.

DP'li Cemal Enginyurt: Ben Arap mıyım?

Demokrat Partili Cemal Enginyurt, Müslümanların selamlaşmasına takıp Yüce Allah'ın selamını "Ben Arap mıyım?" diye hedef almış ve "Ben Türk'üm. Ben günaydın derim." ifadelerini kullanmıştı.
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Enginyurt'un sözlerine tepki gösteren ve adının Arapça olduğunu ifade eden Cübbeli Ahmet Hoca, "Senin adın Arapça. Cemal, ne demek? Güzellik demek. Güzel de değil. Güzellik demek. O zaman ben de sana bundan böyle Güzellik Enginyurt diyeceğim." demişti.

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