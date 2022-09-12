Cübbeli Ahmet Hoca Celal Şengör'ün ahlaksızlığını hatırlatarak sordu: Bizim sözümüz neden yadırganıyor?

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Cübbeli Ahmet Hoca, bu haftaki sohbetinde kız öğrencilere erkek öğretmenler tarafından eğitim verilmesinin yanlış olduğunu anlattı.

Erkek öğretmenin kız öğrenciye Kur'an okutmasının ve hatta öğrenci çarşaflı olsa bile erkek öğretmenin eğitim vermesinin caiz olmadığını belirten Cübbeli Ahmet Hoca, kendisine tepki gösterenlere, Prof. Dr. Celal Şengör'ün Habertürk TV canlı yayınında gururla anlattığı ahlaksız eylemini hatırlattı.

Cübbeli Ahmet Hoca: Prof. Dr. Celal Şengör talebesinin bacağına Habertürk TV'de ne niyetle baktığını açıklarken, bizim kızları erkek öğretmenler okutmamalı sözümüz niçin yadırganıyor?

Celal Şengör ne demişti?

Celal Şengör, üniversitedeki bir kız öğrencisi ile anısını şu ahlaksız ifadelerle anlatmıştı:

Okuma odasında bir kız gördüm. İnanılmaz güzel bacakları var. Dedim buna bir de yakından bakayım. Gidecem ama bir bahane olması lazım. Ben yine aynı kitabı istedim.