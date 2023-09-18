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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yazısı aracılığıyla çağrı yaptı! 'Vicdanı olan her Müslüman bu yazıyı okusun'
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yazısı aracılığıyla çağrı yaptı! 'Vicdanı olan her Müslüman bu yazıyı okusun'

Yeniakit Publisher
2023-09-18 19:55:00 - 2023-09-18 20:02:16
Cübbeli Ahmet Hoca Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yazısı aracılığıyla çağrı yaptı! 'Vicdanı olan her Müslüman bu yazıyı okusun'

Cübbeli Ahmet Hoca, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun köşe yazısı aracılığıyla Müslümanlara çağrıda bulundu.

Ali İhsan Karahasanoğlu bugünkü "Tutuklanan psikaytr ve Gümüşel Hoca’nın başına gelenler!" başlıklı köşe yazısında, İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu'nun çocuk hastalarına uyuşturucu ilaç verip manipüle ederek ailelerini cinsel istismarla suçlattığı iddiasına dikkat çekti.

Karahasanoğlu, Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel Hocaefendi'nin kızının da psikolojik tedavi aldığını hatırlatarak, "Yusuf Ziya Gümüşel hocanın kızı da, 6 aylık hamile iken düşük yapmış, kocası ve ailesi tarafından psikolojik destek verilmek istenmiş.. Ama o, bazı kişilerin tavsiyesi ile yönlendirildiği bir psikaytra gitmişti.." dedi.

Yusuf Ziya Gümüşel Hoca'nın kızına da aynı yöntemin uygulanmış olabileceğini belirten Karahasanoğlu, "Yusuf Ziya Gümüşel hocanın kızının, bir stres döneminden sonra müracaat ettiği psikaytr görüşmeleri sonrasında, tıpkı Salih Zoroğlu’na isnat edilen suçlamadaki gibi, garip iddialarla gündeme geldiğini, ailede hiç kimsenin bu iddiaları kabul etmediğini, hatta aynı evde yaşayan ikisi kız üç kardeşin de, iddialarının kesinlikle yalan olduğunu açıkça beyan ettiklerini gördük, iftiraların etraflıca incelenmesi çağrısında bulunduk." ifadelerini kullandı.

Ali İhsan Karahasanoğlu yazısının devamında şu çağrıyı yaptı:

Benim şimdi beklentim, Yusuf Ziya Gümüşel hocanın kızının, iftira öncesinde görüştüğü kişiler, gittiği psikiyatr, dostluk kurduğu ve bu kadar ciddi bir suçlama içeren dosyada ismi bile belirtilmeyen ve “bir savcının kızı” diye tanımlanan kişi, “altınları al, kaç” diyen radyocunun ifadelerine başvurulması..
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Ve gerçeğin ortaya çıkarılması..

Cübbeli Ahmet Hoca da çağrıda bulundu!

Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yazısını Twitter hesabından paylaşan Cübbeli Ahmet Hoca, paylaşımına eklediği mesajında şunları söyledi:

"Vicdânı olan her Müslüman bu yazıyı okusun, okutsun ve çevresindeki ilgililere ulaştırsın."

 

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