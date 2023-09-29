Cübbeli Ahmet Hoca Akit TV canlı yayınında selefilik tehdidini anlattı!

İşte Cübbeli Ahmet Hoca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Türkiye'de selefilik tehdidi!

Şimdi diyorlar ki "Bizim milletmizde bu tutmaz". Tehlike iç savaş tehlikesidir. Buna da diyorlar ki, "Bu memlekette iç savaş çıkmaz." Selefiler, dış güçlerin silahlandırdığı adamlar. Dış güçlerin desteklediği kitlelerde para sorunu olmaz. İnsanlar mahfoluyor. Gençleri bozuyorlar. Adamların karısı-kızı gitti Suriye'ye. Devlet bu tehdide önlem almak zorundadır. Selefilik konusunda biraz daha ciddiyet olduysa da ben hala üzerine gidildiğini düşünmüyorum. Batman tarafında Adıyaman tarafında Diyarbakır tarafında Adıyaman tarafında tehdit sürüyor.

'Yusuf Ziya Gümüşel Hoca'yı sadece Akit savundu!'

Akit Allah için Müslümanların yanında duran bir kurum. Akit'e hep minnetarız. Biz de hapse düştük kaç defa. Akit hep yanımızda durdu. Bakıyorsun herkes yamulabiliyor. Ama Akit hiçbir zaman bunu yapmadı. Şu anda da Yusuf Ziya Gümüşel Hocaefendi'yi sadece Akit savunuyor. Keşke böyle gazetelerin sayısı artsa.

İmam Hatip Okulları ile ilgili ne düşünüyor?

Ben İmam Hatip düşmanı mıyım, din düşmanı mıyım? O da tanır, bilir beni. Benim şekerim çıksa da inse de batıl söylemem." diye karşılık verdi. İmam Hatip iyi bir marka. İmam Hatiplerimiz 10 bin ise 50 bin olsun ama ehliyet ve liyakatla çoğalsın. Çocuklarımız deist yetişmesin.

Tayyip bey, "1 milyon 300 bin talebe var, böyle konuşursan seni sevmezler Ahmet efendi" dedi. Benim derdim sevilmek değil ki. Bizim İsmailağa'dan bile bazıları bana "fitne çıkartıyorsun, yapma, etme" dedi. Dinlemedim. Tayyip bey FETÖ karşısındaki duruşumu da bildiği için derdimin sevilmek olmadığını biliyor.

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