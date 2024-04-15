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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca 7 sene önce İran için bakın neler söylemiş!
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca 7 sene önce İran için bakın neler söylemiş!

Yeniakit Publisher
2024-04-15 23:00:00 -

Cübbeli Ahmet Hoca, 2017 yılında İran'la ilgili görüşlerini anlattığı videosunu paylaştı.

İran'ın İsrail'e yönelik yüzde 99'u isabet almayan füze operasyonuna "tiyatro" yorumu yapıp, Müslümanlara "Saf olmayın, İran'a inanmayın" uyarısında bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, 2017 yılında İran'la ilgili yaptığı bir konuşmasına ait videoyu paylaştı.

Cübbeli Ahmet Hoca 7 sene önce İran için şu eleştirilerde bulunuyor:

"Hümeyni Filistin'i kurtaracağız diye geldi. Bizim davamız İslam'dır dedi. Filistin daha kötü hale geldi. Bu nasıl oluyor? 10 sene Irak'taki Müslümanla savaştın. 5 senedir Suriye'de Müslümanla savaşıyorsun. 30 senelik İslam devletiyim diyorsun ama 20 senedir Müslüman kesiyorsun. İsrail'e bir tane füze attın mı? 'Yok ben İsrail'e şöyle yaparım', icraat sıfır."

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