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ÇTSO’da olağan meclis toplantısı

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasının (ÇTSO) temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:56
ÇTSO’da olağan meclis toplantısı

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasının (ÇTSO) temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.


Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası temmuz ayı olağan meclis toplantısı önceki gün ÇTSO Kongre Fuar Merkezinde gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan Meclis Başkan Yardımcısı Turgay Kılıç, “2019 yılında Türkiye olarak İstanbul seçimlerine kilitlendik ve bütün esnafımız seçim süreci içerisinde ciddi olarak etkilendi. Aylardır ne olacak, nasıl olacak diye piyasalar üzerinde etkili olan seçimleri geride bıraktık. Şimdi hükümet olarak siyasette, ekonomide ve finansal piyasalarda büyüyen sorunları çözmek için çaba harcama zamanıdır. Tüm esnaf olarak bu çalışmalara acil ihtiyacımız var. Özellikle hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı konularda güven ortamı oluşturulmalı ve ekonomik reformlar yaparak piyasalara güven ortamı sağlanmalıdır. Diğer yandan S-400 alımı için dik duruşumuz önemli, Doğu Akdeniz’de yaşanan sıcak gelişmeler AB ve ABD ilişkileri, Suriye Bölgesinde yaşananlar, Rusya, Fransa ile ilişkilerde ekonomik anlamda dış güçlerin baskısı ülkemizde piyasalarda güvensizlik ve tedirginlik oluşturmakta, biran önce bu sıkıntılarımıza çözüm üreterek piyasaları rahatlatmalıyız" şeklinde konuştu.


Yönetim Kurulu adına yapılan konuşma sonrası, Hesap İnceleme Komisyonunun 2019 Haziran ayı mizanı ile ilgili raporunun okunması ve onaylanmasının ardından, azami fiyat tarife talepleri ile gündeme gelebilecek diğer konuların görüşülmesiyle Meclis oturumu tamamlandı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:56
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