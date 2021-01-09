CTE 160 katip alımı başvuruları ne zaman?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 160 ceza infaz kurumu katip alımı gerçekleştirecek. Söz konusu alımlar için başvurular 18.01.2021 pazartesi günü başlayacak. 05.02.2021 cuma günü mesai saati bitiminde tamamlanacak.

Katip alımı başvuruları nereden, nasıl yapılacak?

Adaylar, yapılacak olan sözlü sınav ve uygulamalı sınava girmek için adalet komisyonu başkanlıklarından veya Bakanlık internet sitesinden alacakları başvuru formunu doldurmaları gerekir. Öğrenim belgesi ve sınav sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlığına veya herhangi bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına başvuruda bulunacaklar. Herhangi bir nedenle askerlikten muaf olan adayların muafiyetleri ile ilgili sağlık raporu veya bedelli askerlik belgesini başvuru formlarına eklemeleri gerekir.

Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıkları dışında herhangi bir yere yapılan başvuru kabul görmeyecektir. Yine adalet komisyonu başkanlıklarına posta veya kargo ile yapılan başvurular kabul görmeyecektir.