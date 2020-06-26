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Aktüel

CSO'ya stajyer sanatçı alınacak

Yeniakit Publisher
2020-06-26 12:49:16 -
CSO'ya stajyer sanatçı alınacak

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na (CSO) çeşitli branşlarda 31 stajyer sanatçı alınacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, CSO'ya kemanda 7, viyolada 5, trombonda 3, trompette 1, vurmalı çalgılar-timpanide 2, obuada 2, fagotta 1, klarnette 2, viyolonselde 3, kontrbasta 4 ve arp branşında 1 olmak üzere 31 stajyer sanatçı alımı gerçekleştirilecek.

Adaylarda, resmi ve özel konservatuvar veya müzik bölümü bulunan okullardan mezun veya özel müzik öğrenimi görmüş olma, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yönetmeliği'nin, branşına göre 92, 94, 96 ve 98'inci maddelerinde belirtilen eserleri başarıyla icra etme özel şartları aranacak.

Sınava, 24 Temmuz saat 23.00'e kadar başvuruda bulunulabilecek.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, "www.cso.gov.tr" ile "guzelsanatlar.ktb.gov.tr" internet adreslerinde duyurulacak. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Alımla ilgili diğer şart ve detaylar, Bakanlığın internet sitesinde yer alıyor.

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