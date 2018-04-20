CSKA zorlandı ama seriyi 2-0'a getirdi!

Megasport Arena'da iki Rusya temsilcisini karşı karşıya getiren ve çekişmeli başlayan maçın ilk çeyreği, CSKA Moskova'nın 24-22 üstünlüğüyle tamamlandı.

Üstünlüğün birçok kez el değiştirdiği mücadelede soyunma odasına önde giden taraf, 45-43'lük skorla Khimki oldu.

Dengeli oyun üçüncü çeyrekte de devam etti ve final periyoduna ev sahibi CSKA Moskova'nın 68-66 üstünlüğüyle gidildi.

Son periyotta skor üstünlüğünü elinde tutan CSKA Moskova, karşılaşmadan 89-84 galip ayrıldı.

Play-off çeyrek final serisinde 2-0 üstünlük yakalayan CSKA Moskova'da Sergio Rodriguez 26 sayı, 10 asist, Cory Higgins 19 sayıyla oynadı. Khimki'de Anthony Gill'in 24, Alexey Shved'in 12 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Serinin üçüncü maçı, Khimki'nin ev sahipliğinde 25 Nisan'da oynanacak.