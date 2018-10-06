CSKA Moskova - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman saat kaçta?

Rusya Premier Lig’inde heyecan devam ediyor. Şampiyonlar Ligi maçlarında temsilcimiz 3-0 yendiği Lokomotiv Moskova, Rusya liginde CSKA Moscow ile karşı karşıya gelecek. CSKA Moscow - Lokomotiv Moscow maçı Pazar günü saat 19:00’da oynanacak. CSKA Moscow önceki hafta Anzhi mücadelesinde 2-1 kazandı. okomotiv Moscow, Arsenal-Tula karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Rusya Premier Lig maçında CSKA Moscow ile Lokomotiv Moscow, 07 Ekim 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi CSKA Moscow 16 puanla 4. sırada, Lokomotiv Moscow 12 puanla 7. sırada bulunuyor. CSKA Moscow, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Lokomotiv Moscow, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

CSKA Moscow önceki hafta Anzhi mücadelesinde 2-1 kazandı. okomotiv Moscow, Arsenal-Tula karşılaşmaında 2-0 yenildi. Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan CSKA Moscow, 8 gol attı ve 2 gol yedi. Lokomotiv Moscow, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Lokomotiv Moscow 5 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.