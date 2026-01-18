Crystal Palace’ta ipler koptu: Oliver Glasner ile yolların ayrılması an meselesi

  • İSTANBUL
Yeniakit
Premier Lig ekibi Crystal Palace’ta Oliver Glasner dönemi fırtınalı bir şekilde noktalanıyor. Sunderland mağlubiyeti sonrası kulübün transfer politikasını yaylım ateşine tutan ve yönetimi "kendilerini terk etmekle" suçlayan 51 yaşındaki teknik adamla yolların ayrılması an meselesi.

İngiltere Premier Lig’de sular durulmuyor. Crystal Palace’ın Avusturyalı menajeri Oliver Glasner, Sunderland yenilgisi sonrası yaptığı açıklamalarla kulüp yönetimiyle arasındaki tüm köprüleri attı. "Tamamen terk edildik" diyerek kadro derinliğinin yetersizliğine isyan eden Glasner, özellikle kaptan Marc Guehi’nin Manchester City’e transferiyle ilgili sürece ateş püskürdü.  

Crystal Palace, teknik direktör Oliver Glasner ile yollarını ayırmayı düşünüyor.

Sky'da yer alan habere göre, Glasner'in, cumartesi günü Sunderland mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamaların kulüp yönetimini kızdırdığı belirtildi.

Glasner, Sunderland maçı sonrası yaptığı açıklamada, kulübün transfer politikasını eleştirmiş ve "Tamamen tek edildiklerini." söylemişti.

Avusturyalı teknik adam, "Çok fazla oyunu oynatamıyorum. Ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar ve bu durum haftalardır devam ediyor! Kadromuzda 12, 13 oyuncu var ve hiçbir destek görmüyoruz." diye konuşmuştu.

Takım kaptanı Marc Guehi ile ilgili çıkan Manchester City ile anlaşma haberlerine de tepki gösteren Glasner, "En kötüsü, Premier Lig maçından bir gün önce kaptanımızı satmak! Bunu hiç anlamıyorum." diye konuştu.

e yönetimi, bu açıklamaların ardından Glasner ile yollarını ayırmayı planlıyor. 51 yaşındaki teknik adam, daha önce yaptığı açıklamada sezon sonunda Crystal Palace'taki görevinden ayrılacağını söylemişti.

 

