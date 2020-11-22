CRM indir | Pek çok firma müşteri ilişkilerini düzenlemek, veri analizi yapmak için Crm programlarını tercih ediyor. Peki, crm programı nedir? | Crm programı ücretli mi ücretsiz mi?

CRM programı nedir?

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), bir şirketin mevcut ve potansiyel müşterilerle etkileşimini yönetmek için tercih edilen veri analizidir. CRM sayesinde, işletmeler hedef kitleleri ve ihtiyaçlarına en iyi nasıl cevap verebilecekleri hakkında daha fazla bilgi edinirler.

CRM program

Bedava CRM programı indir | Firmalar avantajları sebebiyle CRM programları kullanmayı tercih ediyor. Pek çok şirket CRM programının nasıl nereden satın alınacağını araştırıyor. CRM programını internetten ücretli olarak indirebilirsiniz. Bunun için CRM programı geliştiren firmaların web sitelerinden faydalanabilirsiniz. CRM programları ücretlidir. Bazı programlar ise ilk 15 gün deneme süresi ücretsizdir. Fiyatlar ise geniş bir yelpazeden sunuluyor. Kimi program 40 lira kimi ise 100 lira.