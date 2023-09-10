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Gündem Cristiano Ronaldo’dan Müslümanları sevince boğan karar! Sen var ya adamın dibisin
Gündem

Cristiano Ronaldo’dan Müslümanları sevince boğan karar! Sen var ya adamın dibisin

Yeniakit Publisher
2023-09-10 14:08:00 -
Cristiano Ronaldo’dan Müslümanları sevince boğan karar! Sen var ya adamın dibisin

Cristiano Ronaldo'nun, Kuzey Afrika’nın Müslüman ülkesi Fas'ın Marakeş şehrindeki otelinin kapılarını depremzedelerin kullanımına açtığı belirtildi.

Cristiano Ronaldo'nun, Kuzey Afrika’nın Müslüman ülkesi Fas'ın Marakeş şehrindeki otelinin kapılarını depremzedelerin kullanımına açtığı belirtildi.

Fas'ta meydana gelen deprem felaketi sonrası Cristiano Ronaldo'nun Marakeş şehrindeki otelini depremzedelerin kullanımına açtığı belirtildi.

İspanyol basını, Cristiano Ronaldo'nun Fas'ı vuran deprem felaketinde evsiz kalan onlarca kişiye otelini açtığını sayfalarına taşıdı. Marakeş şehrinde lüks oteli bulunan süper yıldızın evsiz kalen ve evlerine giremeyen depremzedelerin kullanımı için otelinin kapılarını açtığı belirtildi.

Filistin’e verdiği destekle yıllardır gizliden gizliye Müslüman olduğu iddia edilen Ronaldo, bu hareketiyle büyük takdir topladı.  
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