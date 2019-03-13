Cristiano Ronaldo hat-trick yaptı! Juventus, Atletico Madrid'i kupa dışına itti

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Juventus, sahasında Atletico Madrid'i ağırladı.

İlk maçı 2-0 kaybeden Juventus, evinde oynadığı karşılaşmada rakibini 3-0 yenerek çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Portekizli yıldız oyuncu Ronaldo, attığı 3 golle takımını çeyrek finale taşıdı.

Ronaldo, biri penaltıdan olmak üzere 27, 49 ve 86'da (pen.) attığı gollerle hat-trick yaptı ve Atletico Madrid'i yıktı.

Şampiyonlar Ligi'nde 8'inci kez "hat-trick" yapan Cristiano Ronaldo, bu alandaki turnuva rekorunun sahibi Barcelonalı Lionel Messi'yi de yakaladı.

Kaynak: TRTSPOR