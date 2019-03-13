Cristiano Ronaldo hat-trick yaptı! Juventus, Atletico Madrid'i kupa dışına itti
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Juventus, kendi sahasında İspanyol ekibi Atletico Madrid'i Ronaldo'nun attığı 3 golle mağlup etti.13 Mart 2019 Çarşamba 01:56
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Juventus, sahasında Atletico Madrid'i ağırladı.
İlk maçı 2-0 kaybeden Juventus, evinde oynadığı karşılaşmada rakibini 3-0 yenerek çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Portekizli yıldız oyuncu Ronaldo, attığı 3 golle takımını çeyrek finale taşıdı.
Ronaldo, biri penaltıdan olmak üzere 27, 49 ve 86'da (pen.) attığı gollerle hat-trick yaptı ve Atletico Madrid'i yıktı.
Şampiyonlar Ligi'nde 8'inci kez "hat-trick" yapan Cristiano Ronaldo, bu alandaki turnuva rekorunun sahibi Barcelonalı Lionel Messi'yi de yakaladı.
Kaynak: TRTSPOR
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