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Cristiano Ronaldo hat-trick yaptı! Juventus, Atletico Madrid'i kupa dışına itti

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Juventus, kendi sahasında İspanyol ekibi Atletico Madrid'i Ronaldo'nun attığı 3 golle mağlup etti.

13 Mart 2019 Çarşamba 01:56
Cristiano Ronaldo hat-trick yaptı! Juventus, Atletico Madrid'i kupa dışına itti

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Juventus, sahasında Atletico Madrid'i ağırladı.

İlk maçı 2-0 kaybeden Juventus, evinde oynadığı karşılaşmada rakibini 3-0 yenerek çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Portekizli yıldız oyuncu Ronaldo, attığı 3 golle takımını çeyrek finale taşıdı.

Ronaldo, biri penaltıdan olmak üzere 27, 49 ve 86'da (pen.) attığı gollerle hat-trick yaptı ve Atletico Madrid'i yıktı.

Şampiyonlar Ligi'nde 8'inci kez "hat-trick" yapan Cristiano Ronaldo, bu alandaki turnuva rekorunun sahibi Barcelonalı Lionel Messi'yi de yakaladı.

Kaynak: TRTSPOR

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 01:56
  1. Cristian Tello
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  3. Atletico Madrid
  4. Şampiyonlar Ligi son 16 turu
  5. Şampiyonlar Ligi
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