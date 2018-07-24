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Cristiano Ronaldo biyolojik yaşı çok şaşırttı!

Juventus'un Real Madrid'den transfer ettiği 33 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun, sağlık kontrollerinde metabolizma yaşının 20 çıkması şaşkına çevirdi.

24 Temmuz 2018 Salı 16:06
Cristiano Ronaldo biyolojik yaşı çok şaşırttı!

Juventus'un Real Madrid'den transfer ettiği dünya yıldızı Ronaldo, sağlık kontrolünden geçtikten sonra İtalyan doktorları şaşkına uğrattı. Bunun sebebi ise oyuncunun biyolojik yaşının 20 olarak çıkması.
 
20 YAŞINDAKİ FUTBOLCUNUN VÜCUDUNA SAHİP
 
İtalyan gazetesi La Gazetta dello Sport'un haberine göre Cristiano Ronaldo'nun Juventus için girdiği sağlık testindeki sonuçlar şaşırttı. 33 yaşındaki futbolcunun vücudu 20 yaşındaki bir futbolcunun verileriyle benzerlik gösterdi.
 
Ortalama bir futbolcunun vücudundaki yağ oranı %10-11, kas kütlesi %46 iken Ronaldo'nun %7 ve %50 olarak belirlendi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 16:06
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