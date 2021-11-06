Covıd'den vefat eden infaz memurunun ismi oraya verildi
Sincan Ceza İnfaz Kurumunda görev yaparken COVID-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden İnfaz ve Koruma Başmemuru Ali Çimen’in adı Sincan 4 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kütüphanesine verildi.
YENİ AKİT ANKARA
Sincan Ceza İnfaz Kurumunda görev yaparken COVID-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden İnfaz ve Koruma Başmemuru Ali Çimen’in adı Sincan 4 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kütüphanesine verildi.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 30 yılı aşkın süreyle farklı kurumlarda görev yapan İnfaz ve Koruma Başmemuru Ali Çimen COVID-19 nedeniyle 18 Nisan’da hayatını kaybetti. Çevresinde çok sevilen ve örnek kişiliğiyle tanınan İnfaz ve Koruma Başmemuru Ali Çimen adı görev yaptığı son kurum olan Sincan 4 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde bulunan kütüphaneye verilerek anısı yaşatılacak.