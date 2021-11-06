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Gündem Covıd'den vefat eden infaz memurunun ismi oraya verildi
Gündem

Covıd'den vefat eden infaz memurunun ismi oraya verildi

Sincan Ceza İnfaz Kurumunda görev yaparken COVID-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden İnfaz ve Koruma Başmemuru Ali Çimen’in adı Sincan 4 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kütüphanesine verildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 19:16:00 -
Covıd'den vefat eden infaz memurunun ismi oraya verildi

YENİ AKİT  ANKARA

Sincan Ceza İnfaz Kurumunda görev yaparken COVID-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden İnfaz ve Koruma Başmemuru Ali Çimen’in adı Sincan 4 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kütüphanesine verildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 30 yılı aşkın süreyle farklı kurumlarda görev yapan İnfaz ve Koruma Başmemuru Ali Çimen COVID-19 nedeniyle 18 Nisan’da hayatını kaybetti. Çevresinde çok sevilen ve örnek kişiliğiyle tanınan İnfaz ve Koruma Başmemuru Ali Çimen adı görev yaptığı son kurum olan Sincan 4 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde bulunan kütüphaneye verilerek anısı yaşatılacak.

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