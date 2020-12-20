Covid-19’dan ölen sağlıkçılarla ilgili yol haritası belirlendi

Kurum, yazıyla Covid-19’dan vefat eden sağlık çalışanlarının meslek hastalığı ve vazife malullüğüne ilişkin yapılacak işlemler için gerekli evrakları talep etti. SGK’nın yazısında “Görevi nedeniyle Covid-19’a yakalanarak yaşamını yitiren sağlık çalışanlarından kadrolarına göre 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi (memurlar) kapsamında olanlar Vazife Malullüğü, (a) bendi (işçiler) kapsamında olanlar ise Meslek Hastalığı kapsamında değerlendirilebilecektir” ifadesine yer verildi. Covid-19’dan vefat eden memur statüsündeki sağlık çalışanlarının tüm başvurularının kurumlarınca alınarak hızla SGK’ya gönderilmesi gerektiği de belirtildi. Ayrıca 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sağlık personelinin hak sahiplerinin ilgili SGK müdürlüklerine başvuru yapmaları yönünde bilgilendirilmeleri uyarısında bulunuldu.