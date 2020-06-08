Coşkun Sabah'tan 'pes' dedirten sözler: 450 bin lira bitince evleri mi yiyeyim?

Koronavirüs salgını nedeniyle gönüllü karantina günlerinde "3 ay idare edebilirim sonra zor duruma düşerim" sözleri çok tartışılan Müzisyen Coşkun Sabah, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla yine şaşkına çevirdi.

"Parası olmayan anlamaz"

Bu sözleri yüzünden hedef gösterildiğini savunan Coşkun Sabah, "Benim 15 milyonluk gayrimenkulüm varsa bankada 450 bin liram var. Ben üç ay kira almadım. Ben 450 bin lirayı harcıyorum sonra ne olacak. Ne yapayım evleri mi yiyeceğim! Benim demek istediğimi çok parası olan, 50-60 milyon cirosu olan anlar. Parası olmayan ne demek istediğimi anlamaz" dedi.

Sabah'ın ilginç sözleri, "Sen de yakınıyorsan maaşlı çalışan vatandaş ne yapsın!" yorumlarına sebep oldu.