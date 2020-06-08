  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Coşkun Sabah'tan 'pes' dedirten sözler: 450 bin lira bitince evleri mi yiyeyim?

Koronavirüs salgınından etkilendiğini söyleyen Coşkun Sabah, "Benim 15 milyonluk gayrimenkulüm varsa bankada 450 bin liram var. Ben üç ay kira almadım. Ben 450 bin lirayı harcıyorum sonra ne olacak. Ne yapayım evleri mi yiyeceğim!” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 14:34:00 -
Coşkun Sabah'tan 'pes' dedirten sözler: 450 bin lira bitince evleri mi yiyeyim?

Koronavirüs salgını nedeniyle gönüllü karantina günlerinde "3 ay idare edebilirim sonra zor duruma düşerim" sözleri çok tartışılan Müzisyen Coşkun Sabah, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla yine şaşkına çevirdi.

"Parası olmayan anlamaz"

Bu sözleri yüzünden hedef gösterildiğini savunan Coşkun Sabah, "Benim 15 milyonluk gayrimenkulüm varsa bankada 450 bin liram var. Ben üç ay kira almadım. Ben 450 bin lirayı harcıyorum sonra ne olacak. Ne yapayım evleri mi yiyeceğim! Benim demek istediğimi çok parası olan, 50-60 milyon cirosu olan anlar. Parası olmayan ne demek istediğimi anlamaz" dedi.

Sabah'ın ilginç sözleri, "Sen de yakınıyorsan maaşlı çalışan vatandaş ne yapsın!" yorumlarına sebep oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

salihce

Çoskun Bey inanmıcaksın ama çok üzüldük halinize.. vah vah .. !!!
  • Yanıtla

Harun

... ye
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı